Выпущен специальный портативный SSD для фанатов Fortnite

Компания SanDisk анонсировала новый портативный SSD, посвященный популярной игре Fortnite. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство доступно в двух вариантах: 1 ТБ (за $90) и 2 ТБ (за $150). Дизайн SSD выполнен в ярком стиле с использованием эмодзи и синих цветовых акцентов. Помимо SSD для фанатов Fortnite, SanDisk также представила лимитированную серию USB-накопителей с тематическим оформлением. Оба продукта уже доступны для покупки.

Кроме того, SanDisk представила внешний накопитель для мобильных устройств - Creator Phone. Данный SSD оснащен магнитным креплением MagSafe, обеспечивающим удобное подключение к iPhone (или Android-смартфонам с чехлом, поддерживающим MagSafe). Он предлагается в вариантах 1 ТБ и 2 ТБ, скорость передачи данных - USB-C 3.2 Gen 2. Модель объемом 1 ТБ появится в продаже весной по цене $110, а цена версии на 2 ТБ пока не объявлена.

Для владельцев смартфонов старых моделей SanDisk предлагает Creator Phone Drive с разъемами USB-C и Lightning, но с меньшим объемом памяти - 256 ГБ. Его цена составляет от $50 до $70.