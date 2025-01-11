Назван способ спасти намокший телефон

Чтобы спасти намокший телефон от поломки, нужно оперативно сделать несколько шагов, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с "Лентой.ру" он назвал порядок необходимых действий, передает Day.Az.

"Дальнейшие действия зависят от степени намокания. Если телефон был в снегу, его необходимо очистить от снега как можно быстрее, тогда за короткое время снег не успеет растаять и нанести вред. Аналогично следует поступить при кратковременном воздействии влаги или капель воды. Телефон нужно поставить вертикально, разъемом для зарядки вниз, и дождаться полного высыхания отверстий на нижней части корпуса", - объяснил он.

При полном погружении в воду, даже на короткое время, порядок действий тот же за исключением последнего этапа, отметил Андрей Юрасов.

"При наличии соответствующих навыков, телефон следует разобрать, найти аккумулятор и соединительный кабель питания, отключив его от основной платы для предотвращения короткого замыкания. После этого рекомендуется разобрать остальные элементы устройства для более тщательного просушивания", - рассказал специалист.

Если телефон не включается, то стоит обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи, добавил он.