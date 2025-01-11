Смартфоны Samsung станут доступны по официальной подписке

Компания Samsung представит платную подписку для своих смартфонов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заместителя председателя Samsung Electronics Хан Чон Хи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель южнокорейской компании подтвердил, что запущенная в декабре для некоторых видов бытовой техники компании в Южной Корее программа AI Subscription Club "со следующего месяца" будет доступна для смартфонов Galaxy и робота Ballie AI.

При этом AI Subscription Club не является обязательной для доступа к ИИ-функциям Galaxy AI на смартфонах и других устройствах компании. Ранее Samsung заявляла, что ИИ-функции останутся бесплатными для пользователей до конца 2025 года.

В настоящее время AI Subscription Club предлагает пользователям из Южной Кореи оформлять ежемесячные подписки на телевизоры с поддержкой ИИ, холодильники, стиральные машины и другие устройства. Пока неизвестно, выйдет ли программа AI Subscription Club за пределами страны. Вероятнее всего, подробнее об этом расскажут в рамках презентации Galaxy Unpacked 22 января, где будут анонсированы смартфоны Galaxy S25.