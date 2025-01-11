Опубликовано фото консоли Acer в сравнении с популярной Steam Deck

Издание The Verge сравнило портативные консоли Acer Nitro Blaze 11 с популярным Steam Deck OLED от Valve, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам журналиста, Nitro Blaze 11 весит около килограмма, но ощущается легче, чем ожидалось: "Blaze 11 на самом деле легче, чем можно было бы ожидать. Устройство не такое уж и громоздкое, если ты играешь дома на диване, как я".

Однако устройство сложно сравнивать со Steam Deck, который весит 640 граммов и предлагает более компактный корпус. По качеству сборки обозреватель отдал предпочтение портативному ПК от Valve.

Консоль от Acer имеет 10,95-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тогда как у Steam Deck имеется OLED-дисплей с диагональю 7,4 дюйма, разрешением 800p и частотой 90 Гц.

Тем не менее эксперт похвалил Nitro Blaze 11 за ножку-подставку и отсоединяемые контроллеры, как у Nintendo Switch. Также он опубликовал несколько фотографий, показывающих разницу в габаритах между Steam Deck OLED и Nitro Blaze 11.

Две модели Acer Nitro Blaze были представлены на выставке CES 2025. Устройства представлены 8- и 11-дюймовыми версиями. Обе модели оснащены процессором AMD Ryzen 7 8840HS, интегрированной графикой AMD Radeon 780M и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Продажи Acer Nitro Blaze 11 запланированы на второй квартал 2025 года по цене от $1099., в то время как Nitro Blaze 8 будет предлагаться от $899.