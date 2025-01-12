Asus показала систему охлаждения для компьютера с экраном в стиле аквариума

Компания ASUS представила на выставке CES 2025 новую систему жидкостного охлаждения (СЖО) ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB с большим OLED-экраном, которая напоминает аквариум. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

СЖО Asus ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB оснащена 2K OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма на процессорном блоке, который может отображать не только информацию о состоянии системы, но и различный контент, включая видео и анимации. Изогнутый на 90 градусов дисплей создает 3D-эффект.

Новинка оснащена 360-миллиметровым радиатором, тремя RGB-вентиляторами и водоблоком. Отмечается, что СЖО оптимизирована для работы с BTF-платами, у которых разъемы питания процессора и другие коннекторы находятся на обратной стороне.

Трубки СЖО укорочены до 20 см, что, по заявлениям Asus, придает системе охлаждения более эстетичный внешний вид.

На данный момент стоимость ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB неизвестна. Предполагается, что ценник на новую систему жидкостного охлаждения превысит $350, которые Asus просит за более простые решения.