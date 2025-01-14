Ученые опровергли сверхспособностей у чернобыльских собак

Американские ученые выяснили, что генетические различия чернобыльских собак не были вызваны мутацией.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Специалисты Университета штата Северная Каролина и Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета предположили, что выжившие популяции собак в чернобыльской зоне могли получить генетические особенности после катастрофы на ЧАЭС. Однако исследование опровергло эту гипотезу.

Ученые проанализировали две популяции собак, живущих вблизи ЧАЭС, но на расстоянии около 16 километров друг от друга. Специалисты проверяли, каким образом радиация и экологические токсины могли повлиять на животных и их предков. Авторы исследования заметили, что наблюдали животных, удаленных от собак, живших во время катастрофы на ЧАЭС, на 30 поколений.

Специалисты не нашли никаких доказательств генетической мутации у чернобыльских собак. Они заметили, что жившие в зоне животные на генном уровне очень похожи на собак, живущих в России, Польше и близлежащих регионах. Ученые заключили, что собаки, чьи предки пережили катастрофу и дали потомство, судя по всему, уже имели генетические черты, увеличивающие шанс на выживание, а не приобрели их из-за радиации.