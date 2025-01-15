Геймеры полюбили OLED-мониторы

В корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. Об этом пишет издание PC Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании рассказали об этом популярному YouTube-каналу HDTVTest. Согласно внутренним данным фирмы, 22 процента игровых мониторов на рынке имеют OLED-матрицу. Журналисты медиа отметили, что это очень внушительный показатель, так как OLED-мониторы стоят значительно дороже обычных мониторов с IPS-матрицей.

В LG подчеркнули, что выпустили первый OLED-монитор два года назад. При этом компания выпускает OLED-телевизоры с 2013 года, а доля подобных устройств на рынке ТВ составляет всего 18 процентов. Из этого специалисты сделали выводы, что потребители больше полюбили OLED-мониторы, чем телевизоры с подобной матрицей.

По оценкам авторов PC Gamer, средняя цена OLED-монитора для видеоигр составляет около 1 тысячи долларов, или почти 103 тысячи рублей. Однако на рынке есть недорогие варианты за 800-600 долларов. "Будем надеяться, что этот продолжающийся рост доли рынка окажется причиной снижения цен на продукцию", - подытожили журналисты.