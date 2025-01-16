S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась без обещанных обновлений

Геймеры S.T.A.L.K.E.R. 2 пожаловались, что остались без исправляющих ошибки обновлений. Об этом пользователи рассказали в треде на Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В середине января на Reddit появилась публикация, в которой пользователи рассказали, что не могут дождаться появления патчей, которые бы исправили ошибки в игре. За сутки пост собрал 3,6 тысячи лайков и почти 500 комментариев. На публикацию отреагировали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2, но не смогли назвать точных сроков выхода новых патчей.

"Перспективный план патчей - очень сложная вещь, если честно. Выпуск зависит от успешности тестирования всех функций", - отметил модератор сообщества и представитель студии GSC Game World Kenny_PropheT. Он рассказал, что в ходе подготовки патчей разработчики могут находить в игре новые проблемы, и тогда приходится начинать все делать по-новому. "Чуть позже мы расскажем о наших планах на этот год", - заметил автор.

Посетители Reddit отметили, что ранее украинская студия обещала выпустить патч в начале года, но последнее обновление вышло в декабре 2024-го. Геймеры рассказали, что сталкиваются с вылетами, зависанием и софтлоками - когда игру невозможно пройти из-за определенной ошибки.