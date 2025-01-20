Искусственный интеллект заменит почти половину работников крупных компаний

Почти половина работодателей планирует сократить штат сотрудников в ближайшие пять лет благодаря автоматизации задач с помощью ИИ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF),передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опрос WEF показал, что восприятие ИИ работодателями значительно изменилось. Ранее ИИ рассматривался как помощник и усилитель навыков человека. Однако его способность выполнять интеллектуальные задачи в производственном процессе может сделать ненужным участие некоторых специалистов. В частности, графические дизайнеры и юрисконсультанты оказались в зоне риска автоматизации.

Ожидается, что к 2030 году сокращения рабочих мест, вызванные развитием ИИ, затронут 41% крупнейших мировых компаний. В ближайшие годы под угрозой сокращений окажутся рабочие места, связанные с оформлением почтовых отправлений, секретарскими обязанностями и расчетом заработной платы. Таким специалистам придется сменить род деятельности или пройти курсы повышения квалификации для работы с ИИ.

Опрос руководителей крупнейших мировых компаний показал, что 77% из них планируют переподготовку сотрудников в период с 2025 по 2030 годы для использования ИИ в работе. Впервые в отчете WEF указано, что ИИ и другие технологии не обязательно приведут к увеличению числа рабочих мест.