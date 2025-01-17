Раскрыт дизайн всех смартфонов серии Galaxy S25
Судя по представленным снимкам, Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут доступны в четырех цветовых вариантах каждый. Galaxy S25 и Galaxy S25+ получат идентичный дизайн, основное различие будет заключаться в диагонали экранов.
Так, базовый Galaxy S25 предложит меньший дисплей, чем у Galaxy S25+, а Ultra-модель предложит более скругленные углы по сравнению с предшественником. Кроме того, все три смартфона будут оснащены плоскими дисплеями и рамками.
По слухам, все смартфоны серии Galaxy S25 получат флагманский чип Snapdragon 8 Elite с приставкой for Galaxy и повышенной частотой. Также устройствам приписывают 12 ГБ оперативной памяти, Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.
Официальная презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S25 запланирована на 22 января. Предполагается, что там же будет представлен тонкий Galaxy S25 Slim, однако его дизайн пока остается неизвестным.
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