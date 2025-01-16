Впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю

Первый в истории зафиксированный на видео со звуком случай падения метеорита произошел в Канаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CBC News.

Учеными были исследованы осколки весом порядка 95 грамм. Их обнаружил житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум перед своим домом. Выяснилось, что образцы принадлежат к хондритам - наиболее распространенным космическим камням, которые падают на Землю. Этот метеорит назвали "Шарлоттаунский".

Инцидент произошел в июле 2024 года. Скорость падения метеорита составляла не менее 200 километров в час. Сотрудник Альбертского университета Крис Херд сообщил, что это первый в истории попавший на камеру со звуком случай падения метеорита.

В октябре международная группа ученых из CNRS, Европейской южной обсерватории и Карлова университета установила, что 70 процентов всех известных упавших на Землю метеоритов происходят из трех молодых семейств астероидов. Первый в истории зафиксированный на видео со звуком случай падения метеорита произошел в Канаде.

Учеными были исследованы осколки весом порядка 95 грамм. Их обнаружил житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум перед своим домом. Выяснилось, что образцы принадлежат к хондритам - наиболее распространенным космическим камням, которые падают на Землю. Этот метеорит назвали "Шарлоттаунский".

Инцидент произошел в июле 2024 года. Скорость падения метеорита составляла не менее 200 километров в час. Сотрудник Альбертского университета Крис Херд сообщил, что это первый в истории попавший на камеру со звуком случай падения метеорита.

В октябре международная группа ученых из CNRS, Европейской южной обсерватории и Карлова университета установила, что 70 процентов всех известных упавших на Землю метеоритов происходят из трех молодых семейств астероидов.