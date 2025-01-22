Производитель батареек Energizer показал дешевые ноутбуки

Компания Energizer анонсировала серию ультратонких ноутбуков EnergyBook, которые выйдут в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серия ноутбуков Energizer EnergyBook Classic будет доступна по стартовой цене всего от $200. В линейку войдут модели с 15- и 17-дюймовыми дисплеями и накопителем объемом 128 и 256 ГБ.

Energizer наиболее известна выпуском аккумуляторов, однако в последние годы компания активно расширяет сферу своей деятельности. Так, в 2024 году был представлен смартфон Energizer P28 с аккумулятором емкостью 28 000 мАч, который позволяет устройству работать до трех месяцев, и бюджетный складной смартфон U660S.

Как пишет ITHome, за ноутбук отвечает не сама Energizer, а партнерская компания Avenir Telecom, имеющая эксклюзивную лицензию на использование бренда для производства смартфонов с длительным сроком службы, и теперь и ноутбуков.

Отмечается, что Avenir Telecom разослала пресс-релиз EnergyBook журналистам еще 6 января, однако Energizer не демонстрировала соответствующие устройства на выставке CES 2025. Какие-либо другие подробности ноутбуков пока не раскрываются.