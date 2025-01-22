https://news.day.az/hitech/1724716.html В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов. Об этом пишет портал YiCai Global, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов
В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов. Об этом пишет портал YiCai Global, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - говорится в материале.
Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов. Их будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.
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