Владельцам AirPods рассказали, как вернуть удаленную Apple функцию

Apple удалила из пункта управления настройки шумоподавления наушников AirPods Pro и насильно переводит пользователей на режим прозрачности. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее пользователи могли переключаться между четырьмя режимами прослушивания: "Выкл", "Активное шумоподавление", "Прозрачность" и "Адаптивный режим". В обновлении iOS 18 Apple убрала опцию "Выкл", оставив только три режима, что вызвало недовольство некоторых пользователей.

Портал 9to5Mac объяснил, что вернуть этот параметр можно, открыв "Настройки" - AirPods, где в самом низу следует выбрать опцию "Режим прослушивания: выкл.". После этого опция "Выкл" снова появится в пункте управления.

Однако пользователи AirPods Pro 2, которые перешли на iOS 18.1 и более поздние версии, столкнулись с другой проблемой: AirPods автоматически активируют режим прозрачности при использовании наушников, что связано с функцией защиты слуха.

Чтобы отключить это, нужно перейти в "Настройки" - "Универсальный доступ", после чего нажать на опцию "Выключить функцию "Громкие звуки тише".