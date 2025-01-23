Microsoft уличили в манипуляции пользователями и в угрозах платных обновлений

Авторы портала Neowin обратили внимание на попытки Microsoft побудить пользователей перейти на Windows 11 до окончания поддержки Windows 10, призывая проверить совместимость с новой ОС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что для использования Windows 11 может понадобиться новое оборудование или отказ от режима S Mode в Windows 10. Для тех, кто не может обновиться из-за несовместимости или финансовых причин, Microsoft предлагает программу Extended Security Updates за $30 в год, благодаря которой пользователи будут получать свежие патчи безопасности. При этом новые функции в старой ОС уже не появятся.

Точной информации о программе мало, но Microsoft опубликовала документ поддержки с некоторыми деталями. Обозреватели Neowin считают это манипуляцией. По словам экспертов, Microsoft угрожает ввести плату за обновление до Windows 11 с октября 2025 года, как раз когда закончится поддержка Windows 10. И такие временные ограничения компания вводит регулярно, но продлевает их каждый раз.

Так, десять лет назад Microsoft пыталась сделать то же самое, предлагая обновления Windows 10 "бесплатно в течение одного года". Однако по истечении этого срока обновление для пользователей Windows 7, 8 и 8.1 оставалось бесплатным.