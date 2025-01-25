Масштабный сбой в работе TikTok

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом следует из данных платформы для мониторинга сбоев Downdetector, передает Day.Az.

Отмечается, что у части пользователей приложение перестало открываться, у других не загружается контент.