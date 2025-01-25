https://news.day.az/hitech/1725343.html Масштабный сбой в работе TikTok Масштабный сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом следует из данных платформы для мониторинга сбоев Downdetector, передает Day.Az. Отмечается, что у части пользователей приложение перестало открываться, у других не загружается контент.
Масштабный сбой в работе TikTok
Масштабный сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Об этом следует из данных платформы для мониторинга сбоев Downdetector, передает Day.Az.
Отмечается, что у части пользователей приложение перестало открываться, у других не загружается контент.
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