Google поставит в будущий смартфон Pixel чип трехлетней давности

Компания Google намерена оснастить бюджетный смартфон Pixel 10a устаревшим чипом. Об этом сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Google со времен существования доступных смартфонов A-серии устанавливала в устройства флагманские чипы. Например, в Pixel 8a стоял идентичный старшим моделям Pixel 8 чипсет Google Tensor G3.

Однако в следующем году за производительность Pixel 10a будет отвечать Tensor G4, используемый в смартфонах серии Pixel 9. Это решение также приписывают выходящему весной Pixel 9a. Таким образом, чипсет от Google будет использоваться в смартфонах на протяжении трех лет.

В то же время смартфон, вероятно, не будет поддерживать часть эксклюзивных ИИ-функций старших версий, которые потребуют более мощный чип Tensor G5.

Основной причиной такого решения является высокая стоимость нового чипа. Также эксперты считают, что это может быть частью стратегии компании по более четкому разделению гаджетов на ценовые категории. Подобную политику ранее применяла Apple, оснащая базовые iPhone прошлогодними чипами с Pro-версий.

Презентация Pixel 10a ожидается лишь через год, поэтому к тому времени Google может изменить свои планы.