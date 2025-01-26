https://news.day.az/hitech/1725566.html iPad Pro 2025 года не получит значительных улучшений Apple планирует выпустить в 2025 году новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro, однако они не получат существенных изменений. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. После перехода на OLED-дисплеи в прошлом году, дизайн iPad Pro останется практически неизменным.
iPad Pro 2025 года не получит значительных улучшений
Apple планирует выпустить в 2025 году новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro, однако они не получат существенных изменений. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После перехода на OLED-дисплеи в прошлом году, дизайн iPad Pro останется практически неизменным. В целом, следующее поколение iPad Pro получит лишь обновление технических характеристик, пишет MacRumors.
Согласно отчету, северокорейская компания LX Semicon будет поставлять драйверы дисплеев для нового iPad Pro. Массовое производство компонентов начнется в апреле или мае, что говорит только о том, что релиз новых планшетов состоится позже в этом году.
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