iPad Pro 2025 года не получит значительных улучшений

Apple планирует выпустить в 2025 году новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro, однако они не получат существенных изменений. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После перехода на OLED-дисплеи в прошлом году, дизайн iPad Pro останется практически неизменным. В целом, следующее поколение iPad Pro получит лишь обновление технических характеристик, пишет MacRumors.

Согласно отчету, северокорейская компания LX Semicon будет поставлять драйверы дисплеев для нового iPad Pro. Массовое производство компонентов начнется в апреле или мае, что говорит только о том, что релиз новых планшетов состоится позже в этом году.