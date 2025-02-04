Apple Vision Pro получит поддержку игровых аксессуаров PlayStation

Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On от журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple продолжает работу над интеграцией поддержки контроллеров PlayStation VR2 в Apple Vision Pro. Первые сообщения о сотрудничестве между компаниями появились в декабре прошлого года, и, как сообщается, проект развивается в соответствии с планом. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, Apple и Sony ведут совместную работу над интеграцией уже несколько месяцев. Apple также ведет переговоры со сторонними разработчиками игр, предлагая им добавить поддержку контроллеров в свои проекты для Vision Pro.

Марк Гурман подчеркивает, что "все указывает на то, что разработка проекта продолжается", и что поддержка контроллеров, вероятно, будет реализована в одном из обновлений программного обеспечения, скорее всего, в visionOS 3, в течение этого года. Ожидается, что контроллеры будут использоваться не только для игр, но и для "более точного управления операционной системой".

Это сотрудничество, безусловно, должно улучшить игровой опыт на Apple Vision Pro. Однако пока неясно, приведет ли это к значительному расширению игровой библиотеки или увеличению продаж устройства.