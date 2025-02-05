В смартфоне Samsung обнаружили фейковые детали

Блогер под ником JerryRigEverything обнаружил фейковые детали в новом флагмане Samsung. Ролик доступен на YouTube-канале автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтузиаст, занимающийся уничтожением гаджетов, разобрал на видео Samsung Galaxy S24 Ultra. Специалист обратил внимание, что массивная камера девайса частично состоит из фейковых деталей - накладок, которые защищают сенсоры, но отваливаются при контакте с ножом. JerryRigEverything заметил, что не знает, как это комментировать и должен ли аппарат за 1300 долларов иметь псведодетали.

Журналисты издания SamMobile защитили телефон корейского бренда. По их словам, кольца вокруг объективов камер имеют исключительно эстетическое предназначение и они вряд ли отвалятся сами по себе, если не приложить достаточного усилия.

Также блогер обнаружил, что фирменный стилус S Pen не имеет аккумулятора, хотя слот для батареи предусмотрен. Вместо этого смартфон считывает информацию о положении стилуса и силе нажатия благодаря датчикам и обмотки из медной проволоки. JerryRigEverything удалось сломать его пополам без сложности.

Специалист заключил, что смартфон получил довольно крепкий корпус, и Samsung Galaxy S24 Ultra нельзя сломать, не приложив силу. При этом покрытая титаном рамка покрывается глубокими царапинами при контакте с острыми предметами.