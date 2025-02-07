Издатель GTA VI подтвердил сроки выхода игры

В корпорации Take-Two заявили, что видеоигра GTA VI выйдет точно в срок. Об этом руководители компании заявили в ходе квартального отчета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опубликованном по случаю финансового отчета материале издатель игр Grand Theft Auto пообещал, что текущий календарный год будет насыщенным для компании. Руководитель Take-Two Штраус Зельник отметил, что будущей осенью они намерены выпустить такие игры, как GTA VI и Borderlands 4. Таким образом, издатель снова подтвердил сроки выхода тайтла и отказался переносить их.

По словам Зельника, 2025 год обещает быть одним из самых успешных для компании в финансовом плане. Так, кроме GTA VI, 11 февраля Take-Two намерена выпустить Sid Meier's Civilization VII, летом - Mafia: The Old Country. "Мы продолжаем разумно инвестировать в наш процесс разработки", - подчеркнул топ-менеджер корпорации.

Также в отчете говорится, что актуальная игра серии - Grand Theft Auto 5 - была продана тиражом более 210 миллионов копий и укрепилась на втором месте среди самых продаваемых игр всех времен. Другая изданная Take-Two игра - Red Dead Redemption 2 - преодолела отметку в 70 миллионов копий.