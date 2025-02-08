OpenAI выпустит ИИ-устройство, которое заменит смартфоны

Глава OpenAI Сэм Альтман и экс-дизайнер Apple Джони Айв разрабатывают устройство с искусственным интеллектом, которое придет на смену привычным смартфонам. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Альтмана, ИИ требует фундаментальных изменений в подходах к взаимодействию с компьютерами, и в будущем голос станет ключевым элементом пользовательского интерфейса. Поэтому разрабатываемое устройство будет управляться с помощью голоса.

Подобные устройства уже были представлены, однако они не стали популярными и провалились - это ИИ-устройства Humane AI Pin и Rabbit R1. Несмотря на то, что существует множество ИИ-гаджетов различных форм-факторов, новое устройство от OpenAI может предложить совершенно уникальную конфигурацию. По мнению экспертов, это сделает его непохожим на все существующие аналоги.

Альтман также отметил, что компания разрабатывает собственные микрочипы для оптимизации производительности и автономности гаджета.

Еще в прошлом году Джони Айв в интервью The New York Times подтвердил свою причастность к разработке некоего ИИ-устройства, которое не будет похоже на телефон. При этом дизайн и функционал гаджета до сих пор не раскрываются. Предполагается, что устройство появится на рынке только через несколько лет.