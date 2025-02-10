Рассекречены характеристики ультратонкого смартфона Samsung

Источники, близкие к компании Samsung, раскрыли новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Galaxy S25 Edge. Согласно информации, устройство будет отличаться рекордно малой толщиной корпуса - всего 5,84 мм. Об этом сообщает издание SmartPrix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально прототип Galaxy S25 Edge, представленный до Unpacked 2025, имел толщину 6,4 мм и был оснащен тройной камерой. Однако, стремясь обойти конкурентов, в частности, ожидаемый iPhone 17 Air с заявленной толщиной 5,5-6 мм, Samsung пошла на радикальные изменения.

Чтобы добиться рекордной тонкости, инженерам пришлось пойти на компромиссы. В частности, из конструкции устройства была исключена телеобъективная камера. Таким образом, габариты устройства составят 158,2 на 75,5 на 5,84 мм.

Такое решение привело к тому, что модуль основной камеры теперь значительно выступает из корпуса, достигая общей толщины в 10 мм с учетом камеры. Для визуальной маскировки выступающих камер Samsung использовала дизайнерский ход, создав продолговатую область вокруг камер, которая визуально уменьшает выступающий эффект.

Несмотря на тонкий корпус, Galaxy S25 Edge будет оснащен флагманским оборудованием. А именно, чипом Snapdragon 8 Elite, аккумулятором емкостью 3,900 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Ватт и камерой на 200 МП. Другими атрибутами устройства премиум-класса станет плоский дисплей, стеклянная задняя панель и металлическая рамка.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge поступит в продажу в апреле или мае 2025 года. Запуск смартфона может совпасть с презентацией новой VR-гарнитуры Samsung на базе Android XR.