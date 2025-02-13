Apple отказалась от презентации iPhone SE

Apple перенесла анонс iPhone SE четвертого поколения с текущей недели на следующую. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее Гурман утверждал, что презентация iPhone SE 4 состоится на неделе с 10 по 14 февраля. При этом точная дата нового анонса пока не уточняется.

Кроме того, Apple готовит несколько других анонсов. Завтра или уже сегодня ожидается "небольшой анонс", а в пятницу компания проведет презентацию, посвященную предстоящему обновлению Apple Vision Pro.

Также в ближайшие дни Apple может представить MacBook Air на базе фирменного чипа M4, однако точная дата презентации пока не объявлена.

iPhone SE 4 должен получить 6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 60 Гц, сканер Face ID, камеру на 48 Мп, чип Apple A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.

Предшественник, iPhone SE (2022), предлагал 4,7-дюймовый экран с кнопкой "Домой" и камеру с разрешением 12 Мп.