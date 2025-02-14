Раскрыт дизайн и характеристики Google Pixel 9a

Портал Android Headlines опубликовал изображения грядущего смартфона Google Pixel 9a, а также назвал дату выхода и характеристики новинки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Google представит Pixel 9a уже 19 марта, а выйдет смартфон 26 марта. В отличие от других смартфонов серии Pixel 9, новинка предложит дизайн с плоским блоком камер и будет доступен в четырех цветах, обозначенных как "Пион", "Ирис", "Обсидиан" и "Фарфор".

Pixel 9a станет немного больше: 154 x 73 x 8,9 мм, на что есть веская причина - емкость аккумулятора новинки составит 5100 мАч. Это рекордный показатель для смартфонов Google и даже больше, чем у большого Pixel 9 Pro XL или складного Pixel 9 Pro Fold. При этом мощность зарядки останется на прежнем уровне с показателем 23 Вт для проводной зарядки и 7,5 Вт для беспроводной.

Среди прочих характеристик отмечается наличие двух камер: основной с разрешением 48 Мп и ультраширокоугольной на 13 Мп. Фронтальная камера получит сенсор с разрешением 13 Мп. Дисплей Pixel 9a будет представлен 6,3-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, а за производительность устройства будет отвечать фирменный чип Tensor G4, дополненный 8 ГБ оперативной памяти.

Предварительные заказы на Pixel 9a открываются 19 марта по цене от $499 (около 47,8 тыс. руб.) за версию на 128 ГБ, что позволит смартфону конкурировать с предстоящим iPhone SE 4.