Новый патент Samsung позволит значительно улучшить умное кольцо Galaxy Ring

Samsung подала заявку на патент, который может кардинально изменить способ взаимодействия пользователей с их устройствами. Компания разрабатывает систему управления жестами, которая будет работать с умным кольцом Galaxy Ring, сообщает Gizmodo со ссылкой на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В патентной заявке описывается устройство, которое будет подключаться к различным дисплеям и передавать данные между ними. В документе отсутствуют конкретные описания контента и жестов, кроме движений вперед и назад, но на графических схемах изображены ноутбук и планшет как внешние подключенные устройства.

На одной из диаграмм также можно увидеть стилус, напоминающий S Pen, который выполняет функции, аналогичные кольцу на руке. Несмотря на неясность в патенте, предполагается, что Samsung разрабатывает технологию, позволяющую переключать приложения и курсор между окнами. Устройства, изображенные в патенте, вероятно, относятся к линейкам Galaxy Book и Galaxy Tab.

Аналитики отмечают, что аксессуар, подобный Galaxy Ring, может стать важным связующим звеном, способным привлечь больше пользователей к экосистеме Samsung. В настоящее время первое поколение Galaxy Ring предлагает ограниченные возможности жестового управления и работает только в паре со смартфоном Galaxy, предоставляя такие функции, как отключение будильника и спуск затвора камеры.

Согласно патенту, устройство будет обладать расширенными функциями, что может свидетельствовать о планах Samsung значительно улучшить возможности своего умного кольца в будущем.