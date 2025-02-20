iPhone 17 Pro получит функцию, которая уже давно есть на Android

Компания Apple протестировала функцию реверсивной беспроводной зарядки в будущем iPhone 17 Pro, благодаря которой пользователи смогут заряжать другие гаджеты. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на публикацию инсайдера Instant Digital в Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Apple тестирует обратную беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт в iPhone 17 Pro, которую можно будет использовать для зарядки фирменных аксессуаров, таких как AirPods, Apple Watch и, возможно, нового павербанка с MagSafe.

Слухи о внедрении реверсивной беспроводной зарядки в iPhone ходят уже несколько лет. В 2021 году Apple выпустила iPhone 12 с магнитной беспроводной зарядкой MagSafe, который при зарядке от провода мог заряжать аккумулятор павербанка.

Начиная с iPhone 15 пользователи могут заряжать свои аксессуары по проводу через разъем USB-C с мощностью до 4,5 Вт. Однако функция беспроводной обратной зарядки так и не была реализована после прекращения выпуска зарядного устройства MagSafe.

В 2022 году аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple выпустит обновленный павербанк с разъемом USB-C, однако этого до сих пор не произошло. Год спустя авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман подтвердил эту информацию, но не назвал точных сроков.

Insider Digital отметил, что, хотя Apple и тестирует функцию обратной беспроводной зарядки, пока неизвестно, будет ли она реализована в iPhone 17 Pro. Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.

В Android-смартфонах функция реверсивной беспроводной зарядки существует уже давно. Например, первым устройством Samsung с такой возможностью стал Galaxy S10, вышедший в 2019 году. Он мог заряжать другие устройства "по воздуху" с мощностью до 4,5 Вт.