Microsoft сделала меню пуск в Windows 11 похожим на iOS

Microsoft готовится к значительному обновлению меню "Пуск" в Windows 11, которое, по мнению многих, получит систему организации, схожую с таковой в iOS. Нововведение коснется как текущей версии Windows 11 23H2, так и грядущего крупного обновления 24H2. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным изменением станет реорганизация раздела "Все приложения". Вместо простого алфавитного списка, пользователи получат два новых варианта отображения:

- "Сетка по именам". Приложения будут представлены в виде плиток, расположенных в алфавитном порядке. Это напоминает структуру, где каждое приложение имеет свой значок-плитку, и все они упорядочены по буквам (например, приложения Adobe - After Effects, Illustrator и Photoshop - будут сгруппированы под буквой "А").

- "По категориям". Приложения будут автоматически сгруппированы по категориям. Пользователи увидят разделы, объединяющие приложения по их функциональному назначению, аналогично тому, как приложения организованы в iPhone и iPad.

По мнению авторов Windows Latest, новый дизайн "Пуска" выглядит более просторным и упорядоченным благодаря увеличенным значкам. Хотя Microsoft не проводит прямых сравнений с "живыми плитками" из предыдущих версий Windows, новый формат плиток в "Сетке по именам" вызывает именно такие ассоциации.

Microsoft пока не позволяет пользователям создавать собственные категории, и, вероятно, для автоматической группировки используется некая языковая модель, ИИ.

Официальное подтверждение планов по обновлению "Пуска" появилось в блоге Microsoft после того, как информация о редизайне просочилась в сеть и была впервые опубликована изданием Windows Latest еще в начале 2024 года.

Microsoft пообещала, что новая функция станет доступна для пользователей Windows 11 23H2 в ближайшие недели. Уже сейчас участники программы Windows Insider на канале Beta могут протестировать обновленный раздел "Пуск". Хотя в официальном сообщении об этом не говорится, Windows Latest со ссылкой на источники утверждает, что аналогичное обновление получит и Windows 11 24H2.

В настоящее время меню "Пуск" в Windows 11 предлагает простой вертикальный список приложений в алфавитном порядке. Новый дизайн призван сделать навигацию по приложениям более интуитивной и визуально привлекательной. К тому же новый вариант оформления окажется гораздо нативнее для пользователей, которые привыкли к iOS.