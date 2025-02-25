В Китае зафиксировали взрывной рост популярности складных смартфонов

Китайский рынок складных смартфонов продемонстрировал уверенный рост в 2024 году, увеличившись на впечатляющие 27% по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как пишет издание GSMArena, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что складные устройства пока занимают лишь 3% от общего объема продаж смартфонов в Китае, динамика роста рынка выглядит весьма многообещающе. Китай также является наиболее конкурентным рынком для складных смартфонов, поскольку многие производители реализуют свои модели эксклюзивно в этой стране.

Лидером рынка остается компания Huawei, на долю которой приходится более половины всех продаж складных устройств в Китае. Наибольшей популярностью среди моделей-"книжек" пользуются Huawei Mate X5 и Mate X6, а среди классических раскладушек - Pocket 2 и Nova Flip.

Единственным другим производителем, сумевшим достичь двузначной доли рынка, стала компания Honor, чей успех обусловлен популярностью моделей Magic Vs2 и Vs3.

Исследование Counterpoint Research также выявило, что 67% пользователей складных смартфонов предпочитают форм-фактор "книжка".

Аналитики отмечают, что складные смартфоны перестают быть нишевым продуктом для энтузиастов и мужчин. Благодаря технологическим достижениям, позволяющим создавать более легкие, компактные и прочные устройства с улучшенными камерами, складные смартфоны начинают привлекать внимание широкого круга потребителей, включая женщин. Именно этим объясняется продолжающийся стремительный рост этого, пока еще относительно небольшого, сегмента рынка на протяжении последних нескольких лет.