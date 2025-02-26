Названы самые популярные портативные консоли

Портативная консоль Steam Deck от Valve оказалась самой популярной игровой приставкой в мире. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на исследование International Data Corporation (IDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным IDC, которые агентство предоставило журналистам, с момента запуска Steam Deck в 2022 году в мире было продано около шести миллионов единиц приставок всех брендов. Однако именно Steam Deck называют самой популярной - она была продана тиражом более 3,7 миллиона девайсов. Только на старте продаж в 2022-м Valve удалось реализовать 1,62 миллиона гаджетов.

Авторы отметили, что Steam Deck по сути оказалась первой массовой консолью на рынке, способной запускать игры с персонального компьютера. Продажи устройства от Valve больше, чем продажи конкурентных моделей Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw вместе взятые.

Также на рынке есть портативные игровые компьютеры от китайских производителей - например, GPD и Ayaneo. Однако в IDC не смогли оценить их популярность.

Глава отдела игрового маркетинга AMD Фрэнк Азор описал словом "поразительно" расширение рынка компактных игровых компьютеров практически с 0 до 6 миллионов единиц за три года. При этом Азор заметил, что лидер сегмента Steam Deck доступен лишь в ограниченном количестве стран.