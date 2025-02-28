Названы худшие ноутбуки по уровню ремонтопригодности

Компания Lenovo была удостоена наихудшего рейтинга "F" за отсутствие инструкций по ремонту своих персональных компьютеров и ноутбуков, что значительно затрудняет их обслуживание для потребителей. Об этом сообщает ArsTechnica со ссылкой на отчет US Public Interest Research Group (PIRG) о ремонтопригодности ноутбуков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Другие компании, такие как Apple, HP, Samsung, Microsoft и Dell, также получили неудовлетворительные оценки, варьирующиеся от "C-" до "B-", что свидетельствует о значительных трудностях с ремонтом их продукции.

В числе лидеров по ремонтопригодности оказались компании Dell, Acer и Asus. Модель Asus Zenbook Pro 14 была лучшей для ремонта в домашних условиях, в то время как Apple MacBook Pro с чипом M3 Max оказался самым сложным для самостоятельного обслуживания.

Что касается смартфонов, то PIRG выделила бренды Apple, Google, Motorola и Samsung за их высокую ремонтопригодность. Отмечается, что показатели ремонтопригодности смартфонов лучше, чем у компьютеров, что отчасти связано с законодательством ряда стран, требующим от производителей упрощать обслуживание гаджетов в домашних условиях.