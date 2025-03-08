Исчезновение маленьких смартфонов объяснили

Специалисты издания GizmoChina объяснили, почему на рынке практически исчезли компактные смартфоны. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главной причиной, по которой производители электроники не выпускают маленькие телефоны, назвали срок автономной работы. По их словам, в меньший по размерам гаджет можно установить и меньшую батарею, которая будет быстрее разряжаться. Также в небольших девайсах процессоры, оперативная память и другие компоненты теснее прилегают друг к другу, из-за чего повышается нагрев аппарата.

По словам журналистов, маленькие смартфоны начали активно пропадать с рынка после появления стандарта 5G. Они заметили, что связь пятого поколения требует наличия дополнительных антенн, которые занимают довольно много места. Кроме того, в 2020-х разработчики приложений отдают предпочтение смартфонам с большим экраном, и отдельно под компактные девайсы программы адаптируют редко.

В заключение они заметили, что потребительские тенденции изменились за последние 10 лет: "Есть простая реальность: большинство людей не хочет маленькие телефоны". Фактически на рынке остались только складные компактные гаджеты, конструкция которых позволяет увеличивать диагональ их дисплея до привычной.