Коллекционеров предупредили о проблеме «гниения» DVD-дисков

Компания Warner Bros. Home Entertainment (WBHE) признала наличие проблемы преждевременного разрушения DVD-дисков, выпущенных в период с 2006 по 2008 годы. В заявлении WBHE, опубликованном изданием The Verge, компания сообщила, что некоторые экземпляры подвержены так называемому "гниению" (disc rot), делающему их непригодными для использования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Warner Bros. заявили, что осведомлены о "потенциальных проблемах, затрагивающих некоторые DVD-издания, выпущенные между 2006 и 2008 годами", и активно работают с потребителями для замены дефектных дисков. Компания предлагает замену бракованных дисков на идентичные, если они все еще доступны. В противном случае потребителям будет предложен диск равноценной стоимости из каталога Warner Bros.

Феномен "гниения" дисков известен давно, однако, качественные DVD, при правильном хранении, как пишет The Verge, должны сохранять работоспособность до 100 лет. Проблема с дисками Warner Bros. выделяется на фоне общей ситуации, и владельцы физических носителей уже несколько лет сообщают о ней на тематических форумах, таких как DVD Talk и Home Theater Forum.

Проблема "гниения" дисков Warner Bros. поднимает вопрос о долговечности физических носителей в целом. Многие пользователи сохраняют коллекции DVD- и Blu-ray-дисков в качестве гарантии доступа к любимым фильмам и сериалам в любое время. Однако, как показала ситуация с дисками WBHE, даже коллекционеры могут столкнуться с утратой ценных проектов по независящим от них причинам.