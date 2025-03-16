Ученые создали суперпродукт против старения из отходов рисового вина
Группа ученых из Университета Филиппин в Маниле нашли способ превратить отходы производства рисового вина "тапуй" в источник антиоксидантов и антивозрастных соединений.
Как передает Day.Az, результаты исследования, опубликованные в научном журнале Discover Food.
Тапуй - это традиционное филиппинское рисовое вино, которое производится путем ферментации с использованием закваски под названием "бубод". После ферментации остаются твердые отходы в виде осадка, которые обычно выбрасываются.
Исследователи изучили, как оптимизация закваски влияет на свойства осадка. Они обнаружили, что осадок, полученный с использованием улучшенной закваски, содержит высокие уровни полифенолов - соединений, известных своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Как показали эксперименты, экстракты осадка тапуй показали высокую антиоксидантную активность.
У подопытных животных, получавших экстракт, улучшились продолжительность жизни, подвижность и репродуктивное здоровье. Кроме того, уровень супероксиддисмутазы (фермента, защищающего клетки от старения) значительно повысился.
Результаты показывают, что осадок тапуй может быть переработан в функциональный продукт питания, способный бороться с возрастными изменениями и заболеваниями, связанными с окислительным стрессом.
Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность, осадок тапуй может стать ценным ресурсом для продвижения долголетия и общественного здоровья, а также примером устойчивого использования пищевых отходов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре