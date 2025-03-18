Apple испугалась выпускать слишком большой iPhone

Американская корпорация Apple отменила разработку рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air с большим дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знакомые с ситуацией источники рассказали обозревателю Марку Гурману, что Apple разработала прототип большого смартфона с рекордно тонким корпусом. В компании даже выпустили его, но в итоге отказались от этой идеи из-за страха поломки.

Гурман объяснил, что в корпорации испугались повторения Bendgate. Так назвали связанный со смартфоном iPhone 6 Plus скандал, когда из-за слишком большого дисплея телефон оказался слишком хрупким. Тот гаджет можно было легко сломать, даже если приложить к нему немного силы.

Марк Гурман выяснил, что первый прототип iPhone 17 Air имел 6,9-дюймовый дисплей. Экран такого же размера имеет флагман iPhone 16 Pro Max. Обозреватель заметил, что Apple не отказалась от выпуска рекордно тонкого смартфона в 2025 году, но пересмотрит размеры экрана аппарата.