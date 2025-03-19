Разработчики по ошибке удалили ИИ из Windows 11

Microsoft официально признала проблему в мартовском обновлении KB5053598 для Windows 11 версии 24H2, из-за которого происходит непреднамеренное удаление ИИ-помощника Microsoft Copilot с компьютеров пользователей и его откреплению от панели задач. Об этом говорится на сайте поддержки компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в компании, инженеры уже работают над устранением сбоя. В то же время пользователям рекомендовано вручную переустановить приложение Microsoft Copilot через Microsoft Store и закрепить его на панели задач самостоятельно.

Microsoft Copilot - это чат-бот и интеллектуальный помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает в выполнении задач, предлагая рекомендации, анализируя данные и улучшая процессы работы в приложениях Microsoft и других системах.

В начале марта 2025 года Microsoft ввела запрет для своего бесплатного ИИ-помощника Copilot на выдачу скриптов Microsoft Activation Scripts (MAS) из репозитория GitHub, предназначенных для бесплатной активации Windows и приложений Office.