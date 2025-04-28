Motorola показала стильные наушники в виде клипсы с кристаллами Swarovski

Motorola анонсировала беспроводные наушники Buds Loop в формате клипсы, которые инкрустированы кристаллами Swarovski, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах: изумрудно-зеленом и золотистом, украшенном кристаллами Swarovski. Buds Loop оснащены 12-мм драйверами с поддержкой технологии Sound by Bose, обеспечивающей сбалансированное пространственное звучание.

Для комфортного общения в шумной среде устройство использует комбинацию искусственного интеллекта и двух микрофонов, которые, по заявлениям производителя, эффективно подавляют внешние шумы.

Функция Smart Connect позволяет мгновенно переключать наушники между устройствами Motorola и Lenovo. Заявленное время автономной работы составляет 8 часов, а с учетом зарядки от кейса - до 37 часов.

Несмотря на то что Motorola называет Buds Loop водоотталкивающими, официальной сертификации IP в них нет. Информация о стоимости и дате начала продаж пока не раскрывается.