https://news.day.az/hitech/1753876.html Германская компания представила сеть из роя подводных дронов Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Германская компания представила сеть из роя подводных дронов
Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным разработчика, представленная система позволит обнаруживать вражеские подводные и надводные корабли, находящиеся в море в течение нескольких месяцев. В основе сети лежит система ИИ на основе инструмента, получившего название Lura, который обрабатывает акустические данные подводной среды, получаемые беспилотниками SG-1 Fathom.
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