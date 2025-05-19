Германская компания представила сеть из роя подводных дронов

Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным разработчика, представленная система позволит обнаруживать вражеские подводные и надводные корабли, находящиеся в море в течение нескольких месяцев. В основе сети лежит система ИИ на основе инструмента, получившего название Lura, который обрабатывает акустические данные подводной среды, получаемые беспилотниками SG-1 Fathom.