Создан робот для отношений на расстоянии

В США появился робот для отношений на расстоянии - маленькое устройство на колесиках позволит смотреть с партнером кино, общаться через камеру и кататься по квартире за возлюбленным.

Как передает Day.Az, стартап под названием Patrol bot разработал мобильного робота со встроенной камерой, микрофоном и динамиком. Изначально бот предназначался для удаленной защиты дома, но сейчас его рекламируют как способ следить за домашними животными или поддерживать контакт с близкими людьми. Компания публикует ролики, где возлюбленные или родственники, которые находятся далеко друг от друга, с помощью работа проводят время вместе: работают, общаются или смотрят сериалы. Patrol bot начал публиковать видео с роботом две недели назад, одно из них уже набрало больше 2,5 миллионов просмотров в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

"Я очень хочу это, хоть и понимаю, что моя собака не позволит роботу выжить", "Как человек в отношениях на расстоянии, я вижу в этом смысл", - пишут пользователи.

На сайте продают две модели: за 60$ и 150$. Более дорогая версия оснащена камерой с разрешением 4К, функцией патрулирования дома и AI-ассистентом для обхода препятствий при езде.