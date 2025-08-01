Человечество вымрет из-за ИИ

Эксперты предсказывают, что искусственный интеллект приведет к вымиранию человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times, 95% населения исчезнет с лица Земли, если не остановить развитие искусственного интеллекта.

Мировые научные эксперты написали письмо, в котором говорится: "Снижение риска вымирания из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наравне с пандемиями и ядерной войной. По-настоящему сверхразумные машины могут стереть нас с лица Земли, - и утверждают, что это может случиться уже через год. По оценке Нейта Сореса - бывшего инженера Google и Microsoft, ныне возглавляющего Институт исследования машинного интеллекта, - вероятность нашего вымирания в результате развития ИИ составляет не менее 95 %, если мы продолжим двигаться тем же курсом. Он сравнивает ситуацию с автомобилем, несущимся к обрыву на скорости 160 км/ч".