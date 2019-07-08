Календула, как и оливковое масло, обладает противовоспалительными и тонизирующими свойствами. Их сочетание в одном рецепте позволяет получить эффективное средство лечения варикоза.

Варикозное расширение вен негативно сказывается на красоте наших ног. Оно развивается, когда вены и капилляры расширяются из-за затруднения обратного кровотока.

Это заболевание также может развиваться из-за воспалительных процессов в тканях нашего тела или ослабления клапанов, регулирующих кровоток.

Хотя в большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно, случается, что варикозное расширение вен сопровождается неприятным ощущением тяжести и покалыванием в нижних конечностях.

Поскольку варикозное расширение вен негативно сказывается на внешности, оно часто становится причиной понижения самооценки у женщин.

К счастью, существуют натуральные средства, компоненты которых стимулируют кровообращение в ногах, помогая нам справиться с варикозом. Благодаря им ты сможешь быстро решить эту проблему.

Одним из них является эффективное средство на базе оливкового масла и календулы. Его местное использование значительно улучшает состояние варикозных вен.

Сейчас мы подробнее расскажем тебе о лечебных свойствах этого рецепта и объясним тебе, как приготовить его в домашних условиях. Вот увидишь, это очень просто.

Средство из оливкового масла и календулы для лечения варикоза

Натуральное средство лечения варикоза на базе оливкового масла и календулы на протяжении многих лет позволяет женщинам заметно улучшить состояние пострадавших вен и справиться с сосудистыми звёздочками.

Оба используемых ингредиента обладают противовоспалительными, тонизирующими и успокаивающими свойствами. Впитываясь в кожу сквозь поры, они позволяют уменьшить размер расширенных вен и активировать кровообращение в проблемной зоне.

Его использование для массажа конечностей снимает ощущение тяжести в ногах. Также оно оказывает стимулирующее воздействие на нашу лимфатическую систему, в результате чего ей становится легче выводить токсины и жидкости из нашего организма. Благодаря этому нам удаётся быстрее вылечить варикозное расширение вен.

Безусловно, речь не идёт о волшебном средстве, способном мгновенно избавить нас от варикоза. Но его регулярное использование приносит хорошие результаты. Для этого также рекомендуется уделять внимание здоровому питанию и подкорректировать некоторые привычки, которые могут осложнять течение заболевания.

О пользе оливкового масла

Оливковое масло отличается высоким содержанием жирных кислот, которые так полезны для здоровья человека. Также оно содержит большое количество витамина Е и минералов.

Эти питательные вещества успокаивают воспалительные процессы, улучшают кровообращение и стимулирует выведение токсинов и шлаков из нашего организма.

Содержащиеся в оливковом масле полезные жирные кислоты Омега-3 улучшают прохождение крови через вены и укрепляют клапаны, регулирующие кровоток.

Также оливковое масло содержит антиоксиданты, препятствующие расширению вен. Они позволяют успокоить напряжение вен, которым обычно сопровождается варикоз.

Целебные свойства календулы

Цветки календулы препятствуют образованию тромбов, успокаивают воспалительные процессы и являются натуральным обезболивающим. Они позволяют восстановить кровообращение и улучшают состояние наших артерий.

На протяжении многих веков календула используется для лечения воспалительных заболеваний, нормализуя кровообращение и устраняя отеки.

Это растение содержит флавоноиды, витамин С и минералы, которые повышают тонус кожи и способствуют ее регенерации.

Что касается варикозного расширения вен, то календула является одним из наиболее рекомендуемых средств натуральной медицины. Ее использование помогает снять воспаление капилляров и облегчает возвращение крови к сердцу.

Как приготовить средство лечения варикоза из оливкового масла и календулы?

Приготовление этого натурального средства не займёт у тебя много времени. Другое преимущество заключается в том, что используемые для его приготовления ингредиенты экономичны и доступны каждому.

Мы рекомендуем тебе приобрести оливковое масло extra virgin, ведь именно этот тип масла содержит наибольшее количество питательных веществ.

Ингредиенты

10 свежих цветков календулы

3/4 стакана оливкового масла extra virgin (150 г.)

Что тебе понадобится

Стеклянная ёмкость с крышкой

Приготовление

Мелко нарежь цветки календулы и положи их в стеклянную ёмкость.

Налей в неё оливковое масло так, чтобы оно полностью покрывало цветки.

Плотно закрой флакон и дай ему настояться в течение 10 дней в тёмном месте.

Когда указанное время пройдёт, процеди средство и удали цветки календулы. Вот и все, можешь приступать к его использованию.

Применение

Возьми необходимое количество средства и нанеси его массажными движениями на проблемную область.

Выполняй массаж лёгкими круговыми движениями, слегка нажимая на поверхность ног. Это позволит стимулировать кровообращение.

Это позволит стимулировать кровообращение. Убедись в том, что средство хорошо впиталось в кожу. Оставь его на всю ночь, чтобы оно лучше подействовало.

Повторять процедуру рекомендуется 3-4 раза в неделю. Желательно делать это перед тем, как идти спать.

Тебя беспокоит варикозное расширение вен? Если это так, обязательно попробуй приготовить это средство из календулы и оливкового масла. Если его использование войдёт у тебя в привычку, варикоз начнёт отступать.

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