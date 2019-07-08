Календула, как и оливковое масло, обладает противовоспалительными и тонизирующими свойствами. Их сочетание в одном рецепте позволяет получить эффективное средство лечения варикоза.

Варикозное расширение вен негативно сказывается на красоте наших ног. Оно развивается, когда вены и капилляры расширяются из-за затруднения обратного кровотока.

Это заболевание также может развиваться из-за воспалительных процессов в тканях нашего тела или ослабления клапанов, регулирующих кровоток.

Хотя в большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно, случается, что варикозное расширение вен сопровождается неприятным ощущением тяжести и покалыванием в нижних конечностях.

Поскольку варикозное расширение вен негативно сказывается на внешности, оно часто становится причиной понижения самооценки у женщин.

К счастью, существуют натуральные средства, компоненты которых стимулируют кровообращение в ногах, помогая нам справиться с варикозом. Благодаря им ты сможешь быстро решить эту проблему.

Одним из них является эффективное средство на базе оливкового масла и календулы. Его местное использование значительно улучшает состояние варикозных вен.

Сейчас мы подробнее расскажем тебе о лечебных свойствах этого рецепта и объясним тебе, как приготовить его в домашних условиях. Вот увидишь, это очень просто.

Средство из оливкового масла и календулы для лечения варикоза

Варикозное расширение вен и лечение

Натуральное средство лечения варикоза на базе оливкового масла и календулы на протяжении многих лет позволяет женщинам заметно улучшить состояние пострадавших вен и справиться с сосудистыми звёздочками.

Оба используемых ингредиента обладают противовоспалительными, тонизирующими и успокаивающими свойствами. Впитываясь в кожу сквозь поры, они позволяют уменьшить размер расширенных вен и активировать кровообращение в проблемной зоне.

Его использование для массажа конечностей снимает ощущение тяжести в ногах. Также оно оказывает стимулирующее воздействие на нашу лимфатическую систему, в результате чего ей становится легче выводить токсины и жидкости из нашего организма. Благодаря этому нам удаётся быстрее вылечить варикозное расширение вен.

Безусловно, речь не идёт о волшебном средстве, способном мгновенно избавить нас от варикоза. Но его регулярное использование приносит хорошие результаты. Для этого также рекомендуется уделять внимание здоровому питанию и подкорректировать некоторые привычки, которые могут осложнять течение заболевания.

О пользе оливкового масла

Варикозное расширение вен и оливковое масло

Оливковое масло отличается высоким содержанием жирных кислот, которые так полезны для здоровья человека. Также оно содержит большое количество витамина Е и минералов.

Эти питательные вещества успокаивают воспалительные процессы, улучшают кровообращение и стимулирует выведение токсинов и шлаков из нашего организма.

Содержащиеся в оливковом масле полезные жирные кислоты Омега-3 улучшают прохождение крови через вены и укрепляют клапаны, регулирующие кровоток.

Также оливковое масло содержит антиоксиданты, препятствующие расширению вен. Они позволяют успокоить напряжение вен, которым обычно сопровождается варикоз.

Целебные свойства календулы

Варикозное расширение вен и календула

Цветки календулы препятствуют образованию тромбов, успокаивают воспалительные процессы и являются натуральным обезболивающим. Они позволяют восстановить кровообращение и улучшают состояние наших артерий.

На протяжении многих веков календула используется для лечения воспалительных заболеваний, нормализуя кровообращение и устраняя отеки.

Это растение содержит флавоноиды, витамин С и минералы, которые повышают тонус кожи и способствуют ее регенерации.

Что касается варикозного расширения вен, то календула является одним из наиболее рекомендуемых средств натуральной медицины. Ее использование помогает снять воспаление капилляров и облегчает возвращение крови к сердцу.

Как приготовить средство лечения варикоза из оливкового масла и календулы?

Варикозное расширение вен и средство лечения

Приготовление этого натурального средства не займёт у тебя много времени. Другое преимущество заключается в том, что используемые для его приготовления ингредиенты экономичны и доступны каждому.

Мы рекомендуем тебе приобрести оливковое масло extra virgin, ведь именно этот тип масла содержит наибольшее количество питательных веществ.

Ингредиенты

  • 10 свежих цветков календулы
  • 3/4 стакана оливкового масла extra virgin (150 г.)

Что тебе понадобится

  • Стеклянная ёмкость с крышкой

Приготовление

  • Мелко нарежь цветки календулы и положи их в стеклянную ёмкость.
  • Налей в неё оливковое масло так, чтобы оно полностью покрывало цветки.
  • Плотно закрой флакон и дай ему настояться в течение 10 дней в тёмном месте.
  • Когда указанное время пройдёт, процеди средство и удали цветки календулы. Вот и все, можешь приступать к его использованию.

Применение

  • Возьми необходимое количество средства и нанеси его массажными движениями на проблемную область.
  • Выполняй массаж лёгкими круговыми движениями, слегка нажимая на поверхность ног. Это позволит стимулировать кровообращение.
  • Убедись в том, что средство хорошо впиталось в кожу. Оставь его на всю ночь, чтобы оно лучше подействовало.
  • Повторять процедуру рекомендуется 3-4 раза в неделю. Желательно делать это перед тем, как идти спать.

Тебя беспокоит варикозное расширение вен? Если это так, обязательно попробуй приготовить это средство из календулы и оливкового масла. Если его использование войдёт у тебя в привычку, варикоз начнёт отступать.

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