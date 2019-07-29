Чтобы вернуть животным, обездвиженным тяжёлым заболеванием, возможность снова двигаться, учёные изменили работу их ДНК. Поясним, что люди по мере прогрессирования подобного недуга постепенно теряют возможность не только передвигать ногами, например, но и просто дышать. То есть болезнь поражает все мышцы тела, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Важное достижение в борьбе с подобными состояниями описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

Мышечная дистрофия типа 1А - это тяжёлое наследственное заболевание. Оно вызвано мутациями в гене под названием Lama2.

Этот ген управляет выработкой нескольких белков, из которых особенно важен ламинин-2. Эти белки необходимы для роста мышечной ткани и выработки миелина - вещества, изолирующего нервные волокна друг от друга. Из-за мутаций в гене Lama2 мускулы пациента постепенно ослабевают, нарушается и нормальная работа нервной системы. В конечном счёте это ведёт к тяжёлой инвалидности и смерти.

К счастью, время, когда медицина пасовала перед генетическим заболеваниями, проходит. Даже у взрослого пациента можно отредактировать ген или отрегулировать его работу. Для этого существует генная терапия.

Суть метода в том, что в организм больного запускается специальный вирус. Проникая в каждую клетку, он меняет либо структуру гена, либо уровень его экспрессии (своего рода интенсивность работы).

Но Lama2 - большой и сложный ген, на который крайне трудно воздействовать подобным образом. Поэтому авторы нового исследования выбрали в качестве цели родственный ему ген Lama1.

Lama1 кодирует белок ламинин-α1. Последний, как и ламинин-2, способствует росту мышечных волокон и выработке миелина. По мысли авторов, избыток одного белка должен скомпенсировать нехватку другого.

Собственно, биологи не стали редактировать ген Lama1. Вместо этого они добились его сверхэкспрессии, то есть усиленной выработки соответствующего белка. Для этого авторы использовали систему активации dCas9.

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