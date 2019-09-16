Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. ОРВИ - самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей.

Пути передачи ОРВИ. Практически вся группа ОРВИ передаётся в основном воздушно-капельным, а также оральным путём (поцелуи). Иногда передача возбудителя инфекции возможна через предметы обихода, игрушки, бельё или посуду.

Основные симптомы ОРВИ. В начальный период болезни вирус размножается во входных "воротах инфекции": в носу, носоглотке, гортани, что проявляется в виде рези, насморка, першения в горле, сухого кашля. Температура обычно не повышается. Затем вирус попадает в кровь и вызывает симптомы общей интоксикации: озноб, головная боль, ломота в спине и конечностях. Активация иммунного ответа приводит к выработке организмом антител к вирусу, вследствие чего кровь постепенно очищается от него, и симптомы интоксикации ослабевают. На финальном этапе неосложнённой ОРВИ происходит очищение дыхательных путей от поражённых вирусом слоёв эпителия, что проявляется насморкам и влажным кашлем с отхождением слизистой или гнойной мокроты.

Лечение и профилактика ОРВИ. Против большинства возбудителей ОРВИ в настоящее время не разработаны химиопрепараты, и своевременная дифференциальная диагностика затруднена. Регулярное употребление витамина C не снижает шансы заболевания ОРВИ в целом по популяции, однако в ряде случаев позволяет уменьшить тяжесть и длительность заболевания, особенно у пациентов, подверженных сильным физическим нагрузкам. ОРВИ вызывается вирусами, против которых антибиотики бесполезны. При ОРВИ проводят симптоматическое лечение. Многие люди используют безрецептурные препараты, которые содержат антигистаминные средства, противоотёчные, анальгетики или их комбинацию в качестве самостоятельного лечения простуды. Сочетание антигистаминных и противоотёчных средств является наиболее эффективным, но многие люди испытывают побочные эффекты, такие как сухость во рту, бессонница и головокружение.

Для профилактики ОРВИ в разгар инфекции рекомендуется ограничить посещение массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, избегать слишком тесного контакта с больными, как можно чаще мыть руки. Те же правила следует соблюдать и заболевшим: взять больничный лист, стремиться как можно меньше пользоваться общественным транспортом, не посещать массовые мероприятия, избегать тесного контакта со здоровыми людьми, носить марлевую повязку (особенно заболевшим).

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников, в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д. При использовании материала ссылка на сайт www.aptekonline.az обязательна.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти обратившись к *7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер +99455 355 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер * 7700. Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!