Неуживчивые люди лучше защищены от деменции, чем конформисты

Неуживчивый, конфликтный характер не облегчает человеку жизнь в коллективе, но, как оказалось, поддерживает мозг в здоровом состоянии и, в частности, снижает риск болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Женевского университета и Женевского университетского госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Болезнь Альцгеймера - главная причина деменции у пожилых людей. Она обусловлена необратимым нарушением нейронных сетей в структурах мозга. Развитие болезни сопровождается накоплением в тканях мозга бляшек, состоящих из амилоидов (пептидов). Исследование, проведенное женевскими специалистами, продемонстрировало, что некоторые особенности личности человека способны "защищать структуры мозга от нейродегенерации".

Руководитель научной работы, профессор медицинского факультета Пантелемон Гиннакопулос пояснил на сайте университета, что "между разрушением нейронов и появлением первых симптомов проходит 10-12 лет". "На протяжении длительного времени мозг способен находить компенсацию благодаря альтернативным сетям, но при появлении первых клинических признаков болезни Альцгеймера бывает уже слишком поздно, поэтому идентификация биомаркеров на ранней стадии исключительно важна для эффективных действий", - констатировал он.

Ученые в течение пяти лет вели наблюдение за группой из 65 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет. Они занимались изучением снимков мозга. Кроме того, был принят в расчет их образ жизни и психические особенности. Результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что малоприятные в общении люди, легко идущие на конфликт и не склонные к компромиссам, обладают "более защищенным мозгом". Более того, эта защищенность проявляется непосредственно в сетях памяти. Покладистые же по натуре люди оказались менее защищенными. "Покладистость характеризует личности, легко адаптирующиеся, которые прежде всего хотят соответствовать пожеланиям других, избегать конфликтов и искать сотрудничества", - указал профессор.

Ученые выявили еще одну черту характера, выполняющую защитную роль для мозга - готовность людей к жизненным экспериментам. "В этом отношении научная работа принесла меньше сюрпризов, ведь ранее было известно, что желание учиться и интерес к окружающему миру защищают мозг от старения", - написал Гиннакопулос. Эксперты затрудняются с ответом на вопрос, каким образом можно использовать полученные данные для предотвращения болезни Альцгеймера. "Изменить свою личность трудно, особенно в старшем возрасте, однако ее особенности можно принять в расчет", - резюмировал профессор.

О своих изысканиях швейцарские ученые рассказали в размещенной в журнале Neurobiology of Aging публикации.