Ношение маски во время коронавируса - защита или бесполезное занятие?

Спор окончен - люди должны носить маску, когда выходят куда-либо. Об этом заявляет Джозеф Г. Аллен, доцент кафедры воздействия и оценки науки, передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post.

Для подтверждения своих слов, он привел четыре преимущества ношения масок для общественного здравоохранения.

Во-первых, маски любого типа помогают предотвратить заражение ее обладателя от других людей, действуя как физический барьер, который блокирует большие капли от кашля и чихания. Эти капли могут перемещаться до 20 футов при сильном чихании, поэтому шести футов социального дистанцирования не всегда достаточно. И носить маски - это не просто хорошо для тех, кто активно болеет: любой из нас может бессимптомно укрывать этот вирус и может передать его другим, что приведет к тысячам новых инфекций.

Во-вторых, маски защитят вас от окружающих, которые могут быть больны. Степень защиты будет зависеть от типа маски, и мы обязательно должны зарезервировать для передовых медицинских работников наш дефицитный запас респираторов N95, которые отфильтровывают 95 процентов аэрозолей. Последствия нехватки коммерческих масок настолько серьезны для работников здравоохранения, что остальные не могут позволить себе их использовать.

Это означает, что общественность должна прибегнуть к маскам DIY (Do It Yourself -ред). Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать себе ее самостоятельно, используя то, что есть у каждого дома: футболку из 100% хлопка. В зависимости от таких факторов, как толщина ткани и пошив вокруг носа и рта, эффективность маски может составлять от 50 до 70 процентов.

В-третьих, маски служат напоминателем того, что нельзя касаться лица. Вирус должен внедриться в ваше тело, чтобы начать захват клеточного аппарата. К настоящему времени все слышали рекомендацию не трогать свое лицо, поэтому, если вы подцепите вирус на руки, вы не предоставите ему благоприятные условия. Ношение маски создает физический барьер между вашими руками, носом и ртом и, что еще важнее, напоминает вам о необходимости соблюдать большую осторожность.

В-четвертых, ношение маски служит важным социальным сигналом. Вы посылаете сигнал другим, что существует реальная угроза. Когда достаточное количество людей поступит аналогичным образом, то он станет обладать взаимоподкрепляющим характером. Стоять в шести футах от людей в продуктовом магазине поначалу было неловко, но это быстро вошло в норму и даже оценилось. Теперь, если кто-то стоит слишком близко к тебе, это оскорбительно. Вскоре не носить маску покажется эгоистичным.

О правильном способе использования масок можно познакомиться ниже:

-У каждого человека в вашем доме должна быть собственная маска.

-Маска должна закрывать переносицу и обхватывать подбородок.

-На ней должно быть два ремешка, один, который идет над ухом, а другой ниже

-Также важно знать, как правильно надевать и снимать маску. Чтобы надеть маску, держите одной рукой внешнюю часть маски и наденьте верхний ремешок на голову, а затем ремешок, который проходит под ухом. Чтобы снять ее, не трогайте маску, на ней могут быть инфекционные частицы если вы вступили в контакт с зараженным человеком. Вместо этого, снимите ее с помощью двух ремешков.

-Если вы носите одну маску, стирайте ее ежедневно.

-Если вы носите несколько масок, положите недавно изношенную в сумку и отложите на пять дней (после этого времени вирус исчезнет). Носите новую маску каждый день.

-Мойте часто руки.

Имейте в виду: ношение маски не заменяет другие важные меры общественного здравоохранения, такие как мытье рук, социальное дистанцирование, прикрытие рта при кашле и др. На самом деле, маски являются одним из видов средств индивидуальной защиты, которые специалисты здравоохранения считают последней линией защиты.

Наконец, коммерческие маски должны быть в первую очередь предоставлены передовым работникам здравоохранения. Если у вас есть запасная маска, пожертвуйте ее кому-то в вашем районе, кто работает в больнице. Вы также можете отдать его в продуктовый магазин или курьеру. Настоящим знаком чести является тот, кто носит самодельную маску.

Говорят, не все герои носят накидки, но большинство носят маски. Мы все можем быть героями.

Абдул Керимханов