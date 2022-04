Назван фрукт для защиты от заболеваний печени и диабета

Киви содержит большое количество клетчатки, которая способствует правильной работе печени, уменьшает вредное воздействие сахара на организм и снижает артериальное давление, сообщила порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Лиза Янг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один плод киви содержит почти 8% от дневной нормы клетчатки, она не только улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет, но и способна стабилизировать артериальное давление, рассказала специалист.

"Клетчатка важна для защиты вашей печени, снижения уровня сахара в крови и даже для контроля веса. Клетчатка в киви делает фрукт хорошим дополнением для улучшения здоровья сердца, пищеварения и предотвращения запоров", - отметила Янг.

Регулярное употребление киви также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукт полезен и для беременных, он является незаменимым источником фолиевой кислоты.