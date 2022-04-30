Назван фрукт для защиты от заболеваний печени и диабета
Киви содержит большое количество клетчатки, которая способствует правильной работе печени, уменьшает вредное воздействие сахара на организм и снижает артериальное давление, сообщила порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Лиза Янг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Один плод киви содержит почти 8% от дневной нормы клетчатки, она не только улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет, но и способна стабилизировать артериальное давление, рассказала специалист.
"Клетчатка важна для защиты вашей печени, снижения уровня сахара в крови и даже для контроля веса. Клетчатка в киви делает фрукт хорошим дополнением для улучшения здоровья сердца, пищеварения и предотвращения запоров", - отметила Янг.
Регулярное употребление киви также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукт полезен и для беременных, он является незаменимым источником фолиевой кислоты.
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