Названы опасные способы лечения солнечных ожогов у детей

Детям в возрасте до пяти лет лучше как можно реже находиться под воздействием прямых солнечных лучей, достаточно нескольких минут, чтобы получить солнечный ожог, рассказала Gazeta.ru детский врач-дерматолог клиники АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Елизавета Дубинская, передает Day.Az.

Детская кожа более чувствительна к солнцу, у детей до трех лет в организме не вырабатывается пигмент для защиты от ультрафиолета, поэтому лучше избегать длительного нахождения ребенка под открытым солнцем. Велика вероятность заработать ожог. Если малыш обгорел, не стоит использовать популярные народные методы лечения.

"Протирать кожу уксусом, пусть даже и с водой, после ожога - плохая идея. Это разрушает кожный барьер и травмирует и без того раздраженную кожу. Сметана из холодильника подарит на время облегчение за счет того, что она сама по себе холодная, но не более того", - рассказала врач.

Лучше не находиться на солнце в период с 11 до 16 часов, при ожоге в первую очередь, необходимо защитить кожу от солнечных лучей, уйти в тень.

"Если ожог не сильный, без пузырей вы можете самостоятельно использовать крема в состав которых входит пантенол или дексапантенол, алоэ и другие заживляющие регенерирующие компоненты. Если ожог с пузырями обратитесь к доктору", - подчеркнула дерматолог.

Специалист также предупредила о том, что полученные в детстве солнечные ожоги увеличивают риск развития меланомы в зрелом возрасте.