Врач назвала сорт сыра, который вредит сердцу

Чрезмерное употребление сливочного сыра может нанести непоправимый вред здоровью, особенно опасен продукт для людей с высоким уровнем холестерина, сообщила порталу Eat This, Not That врач-диетолог Лорен Манакер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сливочный сыр - излишне жирный продукт, специалист считает его самым вредным для сердечно-сосудистой системы. Всего в двух ложках сырной массы содержится 87% жира, при этом полезных веществ в разы меньше.

"При выборе сливочного сыра нужно обратить внимание на тот, в котором меньше жиров и добавленного сахара. Также лучше от казаться от сливочного сыра с добавлением ароматизаторов", - отметила Манакер.

Еще один недостаток сливочного сыра заключается в том, что его употребляют в пищу вместе с большим количеством углеводов или сладкой пищей. Все это наносит колоссальный вред сердцу и увеличивает количество холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды.