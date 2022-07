Какой овощ полезнее всего для здоровья печени?

Здоровая диета очень важна для печени. Мы уже знаем, что в правильном питании следует избегать сладкого, слишком соленого, есть поменьше высокопереработанных продуктов, побольше овощей, цельнозерновых, фруктов и т.д. Конечно, нет какого-то чудо-продукта, которого было бы достаточно для поддержания здоровья, нужно питаться разнообразно. Тем не менее эксперты продолжают рассказывать об эффектах определенных овощей или фруктов. Издание Eat this, not that пишет об очередном таком мнении, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker) заявила, что брокколи - один из лучших продуктов для здоровья печени. Все потому, что в овоще содержатся такие соединения, как дииндолилметан и глюкорафанин.

Они, впрочем, содержатся не только в брокколи, но и в большинстве овощей семейства крестоцветных, таких как цветная и белокочанная капуста.