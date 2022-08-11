Названы два продукта, защищающие от образования камней в почках
Врач-диетолог Эми Гудсон порекомендовала включить в рацион продукты, богатые кальцием, и чистую воду для защиты от мочекаменной болезни, сообщает портал Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению специалиста, кальций и калий - два основных вещества, которые оказывают прямое воздействие на здоровье почек. Врач рекомендует включить в рацион молочные продукты, они помогут избежать образования камней в почках.
"Было научно доказано, что длительная нехватка калия и кальция одновременно провоцирует развитие мочекаменной болезни. Лучшими источниками этих минералов являются молочные продукты, картофель, бананы, клубника и авокадо", - рассказала Гудсон.
Диетолог также отметила, что при нехватке жидкости и обезвоживании риск появления камней в почках возрастает в несколько раз, она также напомнила о необходимости регулярно пить достаточное количество чистой воды.
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